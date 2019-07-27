Из модели Toyota Supra четвертого поколения умельцы сделали внедорожный автомобиль, для которого также применили дизельный двигатель от «КамАЗа».
Старая Toyota Supra получила двигатель от «КамАЗа»
27.07.2019 17:56
48 0
Как стало известно, специалисты использовали дизельный мотор Cummins 6BT объёмом 5,9 литра. Мощность двигателя в легковом автомобиле не раскрывают.
Известно, что еще автор проекта установил на автомобиль пневматическую подвеску, а также большие колесные диски для преодоления бездорожья.
Стоит отметить, что четвертое поколение этого купе является одним из самых популярных для реализации свап-проектов.
Между тем, недавно Toyota Supra возродили и отмечается, что на модель наблюдается повышенный спрос.
Комментарииcomments powered by HyperComments