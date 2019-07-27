Старая Toyota Supra получила двигатель от «КамАЗа»

Из модели Toyota Supra четвертого поколения умельцы сделали внедорожный автомобиль, для которого также применили дизельный двигатель от «КамАЗа».

Как стало известно, специалисты использовали дизельный мотор Cummins 6BT объёмом 5,9 литра. Мощность двигателя в легковом автомобиле не раскрывают.

Известно, что еще автор проекта установил на автомобиль пневматическую подвеску, а также большие колесные диски для преодоления бездорожья.

Стоит отметить, что четвертое поколение этого купе является одним из самых популярных для реализации свап-проектов.

Между тем, недавно Toyota Supra возродили и отмечается, что на модель наблюдается повышенный спрос.