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Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа

Новости
18.06.2019 13:52
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С сегодняшнего дня стартовал прием заказов на лимитированную версию спорткара Toyota Supra A90 Edition.


Всего компания выпустит 90 экземпляров такой версии в мире, три из которых предлагались для российского рынка.

Как сообщили в пресс-службе Toyota в России, россияне купили все доступные Toyota Supra A90 Edition за 4 часа с момента открытия приема заказов.

Напомним, что автомобиль будет отличаться от обычной Toyota Supra особым цветом StormGray с матовым эффектом, колесными дисками размером 19 дюймов, выполненными в черном матовом цвете, а в салоне спецверсии будет отделка красной кожей.

Также для российского рынка выделили еще 19 экземпляров обычной версии Toyota Supra. То есть всего в нашу страну приедет 22 автомобиля модели Toyota Supra, включая спецверсию.

Компания Toyota презентовала спорткар Supra

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