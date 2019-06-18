Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа

С сегодняшнего дня стартовал прием заказов на лимитированную версию спорткара Toyota Supra A90 Edition.



Всего компания выпустит 90 экземпляров такой версии в мире, три из которых предлагались для российского рынка.

Как сообщили в пресс-службе Toyota в России, россияне купили все доступные Toyota Supra A90 Edition за 4 часа с момента открытия приема заказов.

Напомним, что автомобиль будет отличаться от обычной Toyota Supra особым цветом StormGray с матовым эффектом, колесными дисками размером 19 дюймов, выполненными в черном матовом цвете, а в салоне спецверсии будет отделка красной кожей.

Также для российского рынка выделили еще 19 экземпляров обычной версии Toyota Supra. То есть всего в нашу страну приедет 22 автомобиля модели Toyota Supra, включая спецверсию.