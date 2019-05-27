Названа дата старта продаж возрожденной Toyota Supra в России

В компании Toyota рассказали о дате старта продаж новой Toyota Supra. Ранее уже сообщалось, что на российский рынок привезут только 22 экземпляра модели.



Они будут доступны для заказа уже 3 июня, а принимать их будут в 13 автосалонах компании на территории России.

Для каждого из автомобилей будет предложена расширенная программа «Помощь на дорогах» и персональный консьерж-сервис.

Для клиентов будет доступно онлайн-бронирование, а для того, чтобы забронировать машину просят предоплату в размере 150 тыс. или 300 тыс. рублей.

После этого клиенту дают семь дней для того, чтобы добраться до дилера и заключить договор. Среди всех, предназначенных для нашей страны Supra, будет три экземпляра в лимитированном исполнении с приставкой к названию A90 Edition 1.

Такие автомобили будут отличаться цветом кузова Storm Gray с матовым эффектом, колесными дисками размером 19 дюймов, а в салоне будет применена кожа красного цвета.

Стоит отметить, что спортивное купе Toyota Supra нового поколения вернется на рынок России спустя 17 лет. Более того, в нашу страну Toyota Supra приедет официально впервые.