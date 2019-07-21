АвтоВАЗ сертифицировал полицейский Lada Largus

Российский автогигант оформил на Lada Largus новый ОТТС. Это одобрение выдано для моделей, которые предназначены для полиции, МЧС, следственного комитета и аварийно-спасательных служб.

Для спецслужб будут выпускать универсалы и фургоны, которые получат соответствующие службе ливреи, предупредительные огни и специальное оборудование.

Также будут созданы варианты спецавтомобилей, предназначенных для полицейских со служебными собаками.

Моторы у специальных Lada Largus будут мощностью 87 и 106 л.с. Также в ОТТС есть версия ДВС, работающая на природном газе.

Стоит отметить, что «АвтоВАЗ» ранее оформил ОТТС для Lada Granta и Lada Vesta, предназначенных для спецслужб, причем в документе указана даже версия Vesta Sport.