Российский автогигант оформил на Lada Largus новый ОТТС. Это одобрение выдано для моделей, которые предназначены для полиции, МЧС, следственного комитета и аварийно-спасательных служб.
АвтоВАЗ сертифицировал полицейский Lada Largus
21.07.2019 00:26
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Для спецслужб будут выпускать универсалы и фургоны, которые получат соответствующие службе ливреи, предупредительные огни и специальное оборудование.
Также будут созданы варианты спецавтомобилей, предназначенных для полицейских со служебными собаками.
Моторы у специальных Lada Largus будут мощностью 87 и 106 л.с. Также в ОТТС есть версия ДВС, работающая на природном газе.
Стоит отметить, что «АвтоВАЗ» ранее оформил ОТТС для Lada Granta и Lada Vesta, предназначенных для спецслужб, причем в документе указана даже версия Vesta Sport.
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