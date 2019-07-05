Полицейские Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС

В конце зимы первые экземпляры полицейской Весты были замечены в Москве, а теперь стало известно, что «АвтоВАЗ» получил на нее ОТТС.

Более того, в ведомстве появились ОТТС не только для полицейский Весты, но еще и Гранты.

В ОТТС указано, что были сертифицированы Lada Vesta и Lada Granta в версиях, предназначенных для оперативных служб Минобороны России (военная автоинспекция) и для оперативных служб МВД России (полиция), сообщает «Лада.онлайн».

Полицейская Гранта будет доступна только в кузове седан, тогда как Веста будет еще и в кузове универсал.

Еще для службы в полиции будет доступна спортивная Веста, которая будет оснащена тем же 1,8-литровым 145-сильным двигателем, что обычная модель.