В конце зимы первые экземпляры полицейской Весты были замечены в Москве, а теперь стало известно, что «АвтоВАЗ» получил на нее ОТТС.
Полицейские Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС
05.07.2019 12:51
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Более того, в ведомстве появились ОТТС не только для полицейский Весты, но еще и Гранты.
В ОТТС указано, что были сертифицированы Lada Vesta и Lada Granta в версиях, предназначенных для оперативных служб Минобороны России (военная автоинспекция) и для оперативных служб МВД России (полиция), сообщает «Лада.онлайн».
Полицейская Гранта будет доступна только в кузове седан, тогда как Веста будет еще и в кузове универсал.
Еще для службы в полиции будет доступна спортивная Веста, которая будет оснащена тем же 1,8-литровым 145-сильным двигателем, что обычная модель.
Полицейская версия Lada Vesta Sport на эвакуаторе замечена в Москве
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