Первый шоурум Aurus откроется в этом году в Москве

Шоурум российского бренда Aurus расположится на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» и займет 170 кв.м.



Как стало известно, автосалон будет открыт в Москве уже в этом году и он расположится на первом этаже комплекса «IQ-квартал».

Как уже сообщалось ранее, прием предварительных заказов на автомобили, как у Путина, ведут компании «Авилон» и «Панавто».

Седан Aurus Senat обойдется покупателям в 18 млн рублей, при этом ранее называли цены от 10-12 млн рублей. Впрочем, точная стоимость пока не названа.

Но известно, что на автомобили предоставят три года гарантии или 100 тысяч километров пробега.

Напомним, что седаны и лимузины Aurus комплектуются гибридной силовой установкой, в составе которого 4,4-литровый ДВС, электрический двигатель и 9-скоростной автомат. Отдача установки составляет 600 л.с.