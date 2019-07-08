Стала известна стоимость лимузина Aurus

При этом точные сроки старта продаж автомобиля так и не называют.

Презентация седана Aurus Senat проходила в рамках автосалона в Москве в конце августа прошлого года. В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.

Ранее сообщалось, что предзаказы на автомобиль принимают, при внесении суммы предоплаты около 1,5 млн рублей.

Также глава Минпроторга озвучивал предварительную стоимость седана. Тогда сообщалось, что он обойдется от 10 млн рублей, но сегодня журналистам «РИА Новости» в Минпромотрге сообщили, что Aurus Senat в розничной продаже появится за 18 млн рублей.

Также было сказано, что все цены намерены озвучить в день открытия шоу-рума, но когда это случится пока неизвестно.