Mazda раскрыла характеристики кроссовера Mazda CX-30

Уже скоро новый кроссовер выйдет на европейский рынок, а пока в компании решили рассекретить подробности о модели.

Точная дата старта продаж пока не объявлена, но это состоится уже скоро. Автомобиль Mazda CX-30 построили на платформе Skyactiv-Vehicle.

Линейка двигателей модели будет представлена обычными ДВС, среди которых будет один дизельный. Так, последний получит рабочий объём цилиндров 1,8 литра.

Мощность мотора Skyactiv-D составит 116 лошадиных сил при 270 Нм крутящего момента. Заявленный расход топлива в данном случае составляет 4,1-7,3 литра на сто километров пути.

Что касается бензиновых моторов, то они будут работать с 48-вольтовым стартер генератором, позволяющим увеличивать кратковременно мощность, а также экономить расход топлива.

Первый двигатель будет объёмом два литра. Его мощность составит 122 л.с. при 213 Нм. Второй двигатель имеет мощность 180 л.с. при 224 Нм и работает с технологией воспламенения горючей смеси без свечей зажигания.

Что касается трансмиссий, то в паре с двигателями будет работать шестискоростной автомат или механика, которые передадут крутящий момент на переднюю или обе оси.