Рейтинг автомобилей с самым крепким кузовом был составлен, в том числе и на основе заявлений автопроизводителей.
Названы пять нержавеющих машин с пробегом за 300 000 рублей
Эксперты в России представили ТОП-5 нержавеющих машин в ценовой категории до 300 000 рублей.
Как выяснили специалисты, наиболее устойчив к коррозии кузов автомобиля Skoda Octavia Tour, причем сама компания уверена в этом и дает 10-летнюю гарантию на кузов.
Но гарантия будет действовать лишь в том случае, если машина не побывала в ДТП или не подвергалась кузовному ремонту.
Вторым в рейтинге оказался Peugeot 308 с 12-летней гарантией на кузов. Последний имеет полную двухстороннюю оцинковку и качественную покраску.
В тройке лидеров нержавеющих машин с пробегом располагается Audi A6 C5, кузов которого защитили методом двустороннего горячего цинкования, являющегося одним из лучших видов обработки.
В случае с этим автомобилем отмечается, что он является старым и найти экземпляры в идеальном состоянии достаточно сложно.
Следующим в списке оказался Nissan Tiida, в котором краска хоть и царапается, но коррозия в местах скола и царапин может появиться как через несколько месяцев, так и даже через несколько лет.
Замыкает ТОП-5 Volkswagen Passat B5, у которого слабым местом могут оказаться сварные швы.
Эксперты составили ТОП-5 самых практичных и надежных внедорожников