Названы пять нержавеющих машин с пробегом за 300 000 рублей

Рейтинг автомобилей с самым крепким кузовом был составлен, в том числе и на основе заявлений автопроизводителей.

Эксперты в России представили ТОП-5 нержавеющих машин в ценовой категории до 300 000 рублей.

Как выяснили специалисты, наиболее устойчив к коррозии кузов автомобиля Skoda Octavia Tour, причем сама компания уверена в этом и дает 10-летнюю гарантию на кузов.

Но гарантия будет действовать лишь в том случае, если машина не побывала в ДТП или не подвергалась кузовному ремонту.

Вторым в рейтинге оказался Peugeot 308 с 12-летней гарантией на кузов. Последний имеет полную двухстороннюю оцинковку и качественную покраску.

В тройке лидеров нержавеющих машин с пробегом располагается Audi A6 C5, кузов которого защитили методом двустороннего горячего цинкования, являющегося одним из лучших видов обработки.

В случае с этим автомобилем отмечается, что он является старым и найти экземпляры в идеальном состоянии достаточно сложно.

Следующим в списке оказался Nissan Tiida, в котором краска хоть и царапается, но коррозия в местах скола и царапин может появиться как через несколько месяцев, так и даже через несколько лет.

Замыкает ТОП-5 Volkswagen Passat B5, у которого слабым местом могут оказаться сварные швы.