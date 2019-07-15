Недавно российский автогигант рассказывал о надежности вариатора Jatco для LADA XRay Cross , а теперь «АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk.

В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов. 1,6-литровый силовой агрегат имеет 16 клапанов.

Его мощность составляет 83/114/5500 кВт/л.с./об.мин., а крутящий момент имеет показатель 152 Нм при 4000 Нм/об.мин.

Максимальная скорость LADA XRay Cross с этим двигателем и вариатором ограничена электроникой на отметке 162 км/ч, а разгон составляет 12,8 сек. до первой сотни.

Особенностями двигателя, который изначально предлагался для хэтчбека, но затем от него в модели отказались, является алюминиевый блок цилиндров, литой алюминиевый масляный картер, цельнолитые чугунные гильзы блока цилиндров, механические толкатели привода клапанов и наличие механизма регулировки фаз, а также стальной коленвал и цепной привод механизма газораспределения.

Отмечается, что благодаря таким особенностям улучшается жесткость конструкции, а сам двигатель имеет малый вес.

К тому же он экономичный, имеет оптимальную мощность и показатель крутящего момента, а еще преимуществом назвали виброакустический комфорт.