АвтоВАЗ рассказал о надёжности японского вариатора для Lada Xray

На «АВТОВАЗе» рассказали про новый бесступенчатый вариатор Jatco, который уже устанавливают на Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16.

Машины с новой трансмиссией пока не поступили в дилерские центры, но будущие клиенты уже скептически отнеслись к вариатору.

В российской компании заявили, что скептический настрой связан с распространенным стереотипом, так как многие считают, что вариатор менее надежен чем обычная АКПП.

По заявлению представителя пресс-центра «АВТОВАЗа», «в новой автоматической коробке помимо клиноременной передачи работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор». В компании новую коробку называют просто «автоматическая трансмиссия».

В целом бесступенчатый вариатор Jatco устанавливается на многие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В Lada Xray Cross он не повлиял на дорожный просвет, при этом уменьшил расход топлива и обеспечил нормальную работу при низких температурах.