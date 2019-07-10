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Renault доставит автомобиль Arkanа на дом

Новости
10.07.2019 18:49
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Кроссовер Renault Arkana станет первым автомобилем компании в России, доставка которого будет осуществляться клиентам на дом.


Российский офис компании объявил о запуске нового, как отмечают в компании, инновационного сервиса.

Воспользоваться сервисом доставки могут те клиенты, которые приобрели кроссовер через онлайн-шоурум Renault.

В нем предлагается выбрать автомобиль и его комплектацию, оформить заказ и там же есть возможность оплатить покупку или заказать тест-драйв.

В компании говорят, что благодаря сервису можно избежать посещение автосалона и к тому же он позволит упростить процесс покупки.

В онлайн-шоуруме помимо услуги «Доставка Renault Arkana на дом», есть еще и сервис «Онлайн-кредит», позволяющий также оформить кредит не посещая дилера.

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