Renault доставит автомобиль Arkanа на дом

Кроссовер Renault Arkana станет первым автомобилем компании в России, доставка которого будет осуществляться клиентам на дом.



Российский офис компании объявил о запуске нового, как отмечают в компании, инновационного сервиса.

Воспользоваться сервисом доставки могут те клиенты, которые приобрели кроссовер через онлайн-шоурум Renault.

В нем предлагается выбрать автомобиль и его комплектацию, оформить заказ и там же есть возможность оплатить покупку или заказать тест-драйв.

В компании говорят, что благодаря сервису можно избежать посещение автосалона и к тому же он позволит упростить процесс покупки.

В онлайн-шоуруме помимо услуги «Доставка Renault Arkana на дом», есть еще и сервис «Онлайн-кредит», позволяющий также оформить кредит не посещая дилера.