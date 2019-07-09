Российский офис компании Nissan сообщил о результатах продаж своих автомобилей за прошлый месяц.

В отчетный период дилеры марки реализовали 5 450 новых автомобилей, что на 26% меньше.

С начала года бренд в России продал 31 339 машин, что хуже на 15%. Доля компании на рынке составила 3,8%.

Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ с результатом 2 077 проданных экземпляров за июнь.

При этом объёмы продаж сократились на 6%. За период январь-июнь этого года кроссовер был продан в количестве 11 270 штук, что больше на 10%.

Напомним, что новый Qashqai поступил в продажу в апреле этого года.