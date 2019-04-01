В РФ стартовали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai

Nissan на российском рынке начал продажи своего обновленного кроссовера Qashqai, который теперь доступен в 10 комплектациях по цене от 1 290 000 рублей. Для сравнении дорестайлинговая версия предлагалась от 1 256 000 рублей.

В Nissan Qashqai уже установлена мультимедийная система с поддержкой «Яндекс.Авто», за счет чего автовладелец получает доступ к российским сервисам, среди которых карты, погода, музыкальный стриминговый сервис, а также полноценный выход в интернет для просмотра сайтов.

В обновленном кроссовере стала доступна система торможения перед препятствиями и система обнаружения препятствий при движении задним ходом.

Помимо этого в Qashqai стали устанавливать камеры кругового обзора и систему контроля за рядностью, а также систему мониторинга слепых зон.

Базовая версия Qashqai оснащена круиз-контролем, кондиционером, подогревом передних сидений и лобового стекла.

Клиент кроссовер может оснастить еще парктрониками, подогревом руля, системой контроля давления в шинах и панорамной крышей.

Среди двигателей для японской модели предлагают 1,2-литровый турбомотор мощностью 115 л.с. и 2,0-литровый 144-сильный ДВС.

Трансмиссия 6-ступенчатая механическая или вариатор, который специально был адаптирован для России. Привод для машины предлагают полный или передний.