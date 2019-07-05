Об удешевлении автомобиля сообщили специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили в России.

Оказалось, что в июле кроссовер Mazda CX-5 подешевел в большинстве комплектаций, но при этом две версии все же подорожали.

Среди прибавивших в цене комплектаций называли два топовых варианта, которые стали дороже на 33 тыс. рублей. Шесть других комплектаций модели упали в цене на 7-112 тыс. рублей.

На 17 тыс. рублей снизилась стоимость начальной комплектации, которая теперь предлагается за 1 562 000 рублей в версии с МКП.

Модификация с «автоматом» предлагается за 1 728 000 рублей, что меньше на 67 тыс. рублей. Больше всего подешевел Mazda CX-5 в комплектации Supreme – 112 тыс. рублей.