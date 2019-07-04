Обновленный Volkswagen Passat восьмого поколения в российских дилерских центрах появится в декабре 2019 года. Такие данные приводит портал Autonews со ссылкой на представителя немецкой марки в России.
Названа дата старта продаж обновленного Volkswagen Passat в России
04.07.2019 22:42
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Стоимость и комплектации на Volkswagen Passat озвучат ближе к старту продаж.
Напомним, ресталинговый Passat был представлен в феврале на специальном мероприятии в Гамбурге.
Практически после презентации стало известно, что обновленный Volkswagen Passat появится в РФ, но тогда точные сроки не называли.
Volkswagen Passat на старте продаж будет доступен с единственным двухлитровым двигателем мощностью 190 л.с.
Позже для покупки должны предложить версии с 1,4 и 2,0-литровыми агрегатами с отдачей 150 лошадиных сил.
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