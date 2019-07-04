Названа дата старта продаж обновленного Volkswagen Passat в России

Обновленный Volkswagen Passat восьмого поколения в российских дилерских центрах появится в декабре 2019 года. Такие данные приводит портал Autonews со ссылкой на представителя немецкой марки в России.

Стоимость и комплектации на Volkswagen Passat озвучат ближе к старту продаж.

Напомним, ресталинговый Passat был представлен в феврале на специальном мероприятии в Гамбурге.

Практически после презентации стало известно, что обновленный Volkswagen Passat появится в РФ, но тогда точные сроки не называли.

Volkswagen Passat на старте продаж будет доступен с единственным двухлитровым двигателем мощностью 190 л.с.

Позже для покупки должны предложить версии с 1,4 и 2,0-литровыми агрегатами с отдачей 150 лошадиных сил.