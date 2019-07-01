Peugeot может отправить в серию концепт в стиле автомобилей 1970-х

Презентация прототипа Peugeot e-Legend, выполненного в стиле автомобилей 1970-х, состоялась в прошлом году.



Тогда в компании не говорили о серийном продолжении, но похоже интерес к автомобилю оказался настолько высок, что производитель может решиться на его серийное продолжение.

Об этом рассказал зарубежных журналистам менеджер по планированию бренда Peugeot Филипп-Эммануэль Жак.

По его словам, в компании были уверены, что концепт окажется интересным для потенциальных клиентов, но что интерес будет настолько высок никто не ожидал.

Как выяснилось, петицию компании о запуске Peugeot e-Legend в серию подписали более 60 тысяч человек, а если показатель будет более 500 тысяч, то Peugeot без колебаний запустит такой автомобиль в продажу.

Пока о сроках выхода серийной версии e-Legend информации нет, но не исключено, что подготовка начнется уже в следующем году.