В Peugeot официально представили концепт в стиле автомобилей 1970-х

Недавно Peugeot показывала первое тизерное изображение нового купе, которое заставило главу концерна почувствовать себя ребенком.

Сегодня французский автопроизводитель полностью рассекретил и раскрыл основные характеристики концептуального двухдверного электрокара, выполненного по мотивам оригинального Peugeot 504.

Концепт выполнен в современном стиле, но в нем отчетливо проглядываются черты модели, которая выпускалась маркой с 1969 по 1983 г.

Электрокар получил следующие размеры: длина – 4 650 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 370 мм, размер колесной базы 2 690 мм.

В движение автомобиль приводится двумя электрическими моторами, расположенными на каждой оси.

Суммарная отдача силовой установки составляет 462 л.с. и 800 Нм крутящего момента. С таким агрегатом купе до первой «сотни» разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость электрического купе составляет 220 км/ч.

Представленный концепт получил название Peugeot e-Legend и в нем помимо мощной силовой установки в салоне находится 16 дисплеев разного размера, которые можно встретить в солнцезащитных козырьках и в дверях, причем тут размер экрана составляет 29-дюймов.

Концепт предполагает наличие автономной системы управления и аккумулятор емкостью 100 кВт-ч, который поддерживает быструю зарядку.

По заявлению производителя его можно зарядить за 25 минут. Максимальный запас хода электрического концепта составляет 600 км.