Еще на старте продаж компания Hyundai сообщила, что к новому кроссоверу Venue наблюдается повышенный спрос.
Hyundai Venue продолжает пользоваться огромным спросом
22.06.2019 20:40
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Позже стало известно, что заказы на автомобиль можно оформить с доставкой не ранее чем два месяца. Спрос на новинку не утихает, ведь заказы растут. Уже показатель составляет 33 тыс. заявок и это за месяц.
Также представительный опрос на индийском рынке показал, что кроссовер желают приобрести как минимум 200 тыс. человек.
Мощности предприятия компании в Индии не справляются с объёмами производства, ведь они рассчитаны на выпуск 9 тысяч кроссоверов в месяц.
Напомним, что стоимость новинки варьируется от 650 000 до 1 110 500 рупий, что в эквиваленте составляет от 602 000 до 1 028 000 рублей.
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