Hyundai Venue продолжает пользоваться огромным спросом

Еще на старте продаж компания Hyundai сообщила, что к новому кроссоверу Venue наблюдается повышенный спрос.

Позже стало известно, что заказы на автомобиль можно оформить с доставкой не ранее чем два месяца. Спрос на новинку не утихает, ведь заказы растут. Уже показатель составляет 33 тыс. заявок и это за месяц.

Также представительный опрос на индийском рынке показал, что кроссовер желают приобрести как минимум 200 тыс. человек.

Мощности предприятия компании в Индии не справляются с объёмами производства, ведь они рассчитаны на выпуск 9 тысяч кроссоверов в месяц.

Напомним, что стоимость новинки варьируется от 650 000 до 1 110 500 рупий, что в эквиваленте составляет от 602 000 до 1 028 000 рублей.