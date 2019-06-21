Новый Kia Mohave заметили во время тестирования

Концептуальную версию Kia Mohave показали еще в марте, а теперь корейская компания на тесты вывела предсерийную версию большого внедорожника.

Презентация серийной версии Kia Mohave должна состоятся в 2019 году, а в 2020 году модель ожидается в продаже.

Kia Mohave тестируется в плотной камуфляжной пленке, которая скрывает все детали будущей машины, но скорее всего серийный вариант не будет сильно отличаться от концепта.

По крайней мере задние фонари и передняя оптика в прототипе очень сильно похожа на ту, что установили в концепте Mohave Masterpiece.



Напомним, что актуальный Kia Mohave предлагается на российском рынке с 249-сильным двигателем и восьмискоростной автоматической коробкой передач по цене от 2 539 900 рублей.