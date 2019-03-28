Kia показал концептуальный кроссовер Kia Mohave Masterpiece

Показ нового концепта, который становится предвестником следующего поколения Kia Mohave, состоялся на автосалоне в Сеуле.

Kia показала прототип кроссовера с названием Kia Mohave Masterpiece. Технические характеристики концепта не раскрываются.

Также пока не были названы и сроки выхода нового поколения внедорожника. Что касается внешности новинки, то в ней стоит отметить большую хромированную решетку радиатора, выполненную в фирменном стиле, наличие спойлера на крыше с повторителем стоп-сигнала, а также светодиодных фар с 4 секциями.

Предполагается, что внедорожник Kia Mohave новой генерации выйдет на рынок в 2020 году.

Напомним, что актуальный Kia Mohave предлагается на российском рынке с 249-сильным двигателем и восьмискоростной автоматической коробкой передач по цене от 2 539 900 рублей.