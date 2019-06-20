Обновленный Volkswagen Passat появится в РФ в конце этого года

Европейская версия обновленного автомобиля была представлена еще в начале февраля.



Практически после презентации стало известно, обновленный Volkswagen Passat появится в РФ, но точные сроки не называли.

Согласно последним данным, в продажу Passat поступит в конце этого года, причем на старте продаж он будет доступен с единственным двухлитровым двигателем мощностью 190 л.с.

Уже позже для покупки предложат версии с 1,4 и 2,0-литровыми агрегатами с отдачей 150 лошадиных сил. О стоимости и комплектациях обновленной модели будет объявлено накануне продаж.