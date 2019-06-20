Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Страховщики подготовили список автомобилей, которые реже всего угоняли в прошлом году.

Данные по самым непопулярным автомобилям у угонщиков раскрыла крупная страховая компания в стране — «АльфаСтрахование».

Оказалось, что в прошлом году реже всего угоняли автомобиль немецкой марки Volkswagen Tiguan. На втором и третьем месте оказались Skoda Rapid и Volvo XC60.

На четвертой строчке расположилась отечественная модель Lada Xray, а следующим в списке оказался Volkswagen Touareg.

В первой десятке моделей, которые редко угоняют, оказались Renault Captur, Audi Q5, Лада Калина, BMW X3 и Шевроле Нива.

Как пояснили представители страховой компании, в основном машины угоняют с целью их дальнейшей разборки на запчасти, либо под заказ.

Если речь идет о запчастях, то чаще угоняют дешевые автомобили, а в случае с заказом угонщики крадут дорогие машины.