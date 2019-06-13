Новый Lamborghini Huracan Sterrato выйдет в 2021 году

Lamborghini всерьез задумалась выпустить серийный суперкар Huracan Sterrato, который подготовлен для езды по бездорожью.

Lamborghini Huracan Sterrato в качестве шоу-кара представили в начале месяца, и к этой машине поклонники марки проявили огромные интерес, что позволило руководству компании всерьез задуматься о выпуске Huracan Sterrato.



Технический директор марки Маурицио Реджиани журналистам Automobile рассказал, что сейчас рассматривается вопрос о производстве внедорожного суперкара Huracan Sterrato.

Если его утвердят, то обвес для него будут печатать на 3D-принтере, так как для компании это значительно дешевле, чем заказывать пластиковые элементы в других компаниях.



Планируется в 2021 году выпустить до 1000 Huracan Sterrato. В следующем году будет представлена гибридная версия автомобиля, а в 2023 году дебютирует модификация Superveloce.

Ориентировочная стоимость внедорожного суперкара составит 240 тыс. евро.