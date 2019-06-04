Lamborghini показала вседорожный суперкар Huracan Sterrato

Новинка получила название Huracan Sterrato и отличается от стандартной модели увеличенным дорожным просветом, а также некоторыми решениями, которые были позаимствованы от кроссовера Urus.

Эта модель существует пока только в качестве концепта, который даст представление о суперкаре, способном без труда ездить не только по асфальту.

В полноприводном автомобиле установлена модернизированная подвеска, увеличен на 47 мм дорожный просвет и на 30 мм колея.

Помимо этого, прототип оснащен 20-дюймовыми колесными дисками, защитными пластинами днища, а в салоне установлены спортивные кресла с каркасом из карбона и имеется легкий титановый каркас безопасности.

Моторная гамма представлена 5,2-литровым десятицилиндровым двигателем с отдачей 640 л.с.