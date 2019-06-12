Названы самые популярные автомобили в Москве по итогам мая

В прошлом месяце отрицательные продажи были зафиксированы в целом на российском рынке , но на региональных рынках также наблюдается спад продаж.

Так, на столичном рынке в мае было реализовано 16 643 новых автомобиля, а этот результат оказался на 14,4% хуже, сообщает «АвтостатИнфо».

Аналитики агентства составили ТОП-10 самых популярных автомобилей по итогам мая. Так, больше всего жители Москвы покупали автомобиль Volkswagen Polo, который сохраняет лидерство на рынке.

Его продаж в мае составили 653 ед., что на 11% хуже. KIA Rio стал вторым самым популярным автомобилем в Москве с показателем 643 авто, что хуже на 30,5%.

На десять экземпляров меньше было реализовано кроссоверов Hyundai Creta, расположившемся на третьей позиции в рейтинге. Его продажи сократились на 5,5%.

Четвертое и пятое место заняли Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan с показателем 590 и 446 шт. Снижение продаж составило 27% и 17,4% соответственно.

В десятке лидеров столичного рынка оказались следующие модели: KIA Optima (434 ед, +14%), Toyota Camry (426 ед., +7,3%), Skoda Octavia (412 ед., -31%), Skoda Rapid (409 ед., -0,7%) и Skoda Kodiaq (394 ед., +525%).