Российский авторынок показал максимальное падение за два года

6 июня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала данные по продажам новых автомобилей на российском рынке по итогам мая.

В прошлом месяце авторынок показал резкое падение на 7% до 137 624 реализованных авто.

Отрицательная динамика наблюдается и за период с начала года, когда объёмы продаж составили 677 570 единиц, что хуже на 2,2%.

Согласно обновленному прогнозу АЕБ рынок автомобилей в этом году может вырасти только на 3,6% до 1,87 млн проданных единиц.

Лидирует по продажам среди автопроизводителей «АвтоВАЗ», который реализовал 29 739 автомобилей LADA, а это соответствует результату прошлого года. Марка KIA стала второй с отрицательной динамикой на 1% до 19 461 штук.

В тройке располагается компания Hyundai, дилеры которой продали 14 891 автомобиль, что меньше на 6%.

В десятке самых популярных брендов автомобилей в России оказались: Renault (10 595 ед., -13%), Volkswagen (8 704 авто, -4%), Toyota (7880 шт., -9%), Skoda (6982 ед., +17%), ГАЗ (4309 шт., -8%), Nissan (4076 ед., -31%) и Ford (3400 шт., -8%).