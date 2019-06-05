Продажи автомобилей Haval на рынке России выросли в 2,5 раза

В прошлом месяце дилеры марки смогли реализовать 712 новых автомобилей, что в 2,5 раза выше. С начала года также наблюдается существенный рост продаж.

За пять месяцев объемы реализованных авто Haval составили 2 767 единиц, что в 2,8 раза больше. Все также лидером среди моделей марки остается кроссовер Haval H6.

Его результат в мае составил 553 экземпляра. Также на российском рынке предлагаются кроссоверы H2, H6 и H9. Скоро еще стартуют продажи нового кроссовера F7, начальная стоимость которого была названа 5 июня.