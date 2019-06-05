5 июня на предприятии в Тульской области официально стартовал серийный выпуск нового кроссовера бренда Haval.
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
05.06.2019 17:46
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Сегодня состоялось официально открытие автозавода, а также запуск первого кроссовера, на который также была названа начальная стоимость.
Ранее компания рассекретила комплектации модели Haval F7, а теперь известна и начальная цена. Так, автомобиль российской сборки оценили от 1 449 000 рублей за версию с полуторалитровым агрегатом мощностью 150 л.с. при 280 Нм крутящего момента.
В паре с двигателем будет работать семискоростной робот с двумя сцеплениями. Система привода будет на переднюю ось.
Также для покупки будет предложены версии с двухлитровым 190-сильным мотором, которые можно заказать с полноприводной системой. Все цены на Haval F7 будут объявлены дополнительно.
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