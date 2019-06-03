Новинка будет представлена уже осенью этого года, а пока были опубликованы первые изображения новинки, которую предложат под брендом Baojun.

General Motors и SIAC готовят новое роскошное кросс-купе, в основе которого расположится новая инновационная платформе R. Последняя уже используется в модели Baojun RS-5.

Новинка будет выполнена в фирменной стилистике марки Baojun, а среди двигателей в моторной гамме будет полуторалитровый 151-сильный агрегат, работающий в паре с вариатором.

Система привода в роскошной модели будет исключительно на переднюю ось. Больше подробностей о новинке не раскрывают.