GM и SAIC представили новый флагманский кроссовер Baojun RS-5

Презентация нового флагманского кроссовера состоялась в рамках специально организованного мероприятия, состоявшегося на территории Китая.

Новинкой становится автомобиль с названием Baojun RS-5. Напомним, что марку Baojun создавали компании General Motors и SAIC, а автомобили этого бренда оказались очень востребованными на территории КНР.

Одной из наиболее удачных моделей оказался кроссовер Baojun 510, который за восемь месяцев присутствия на рынке разошелся тиражом в количестве 250 тысяч экземпляров.

Теперь представлен новый флагманский кроссовер и он становится первых, который создавался на совершенно новой платформе.

Последняя является масштабируемой и позволяет реализовать самые передовые технологии. Новинка получила габариты сопоставимые с Kia Sportage. Так, размеры Baojun RS-5 будут следующими: 4 570/1 870/1 720 мм, колесная база — 2 700 мм.

В движение автомобиль будет приводит полуторалитровый двигатель с отдачей 151 л.с., работая в паре с вариатором или шестискоростной механикой, которая передаст крутящий момент только на передние колеса.

Предварительная стоимость Baojun RS-5 составит 99 тысяч юаней или 932 тыс. рублей минимум. Продажи кроссовера стартуют до конца года.