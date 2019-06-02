В Шэньчжэне представили бюджетный Volkswagen Teramont X

Volkswagen Teramont X уже поступил в продажу на китайском рынке , но доступен для покупки только в топовых вариантах.

На Международном автосалоне в Шэньчжэне представили бюджетный вариант Volkswagen Teramont X, который получил ценник 31 тыс. юаней или около 3 млн рублей по актуальному курсу.

В этой версии для кроссовера будет доступен двухлитровый двигатель с отдачей 186 л.с., работающий в паре с семискоростной трансмиссией и переднеприводной системой.

В списке оснащенности Volkswagen Teramont X в базовой версии будет информационно-развлекательная система с большим экраном, камера заднего вида, отделка салона кожей, колесные диски размером 20 дюймов и другое.