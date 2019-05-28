Внедорожное купе Volkswagen Teramont X вышло на рынок Китая

В Китае стартовали продажи кросс-купе Volkswagen Teramont X, который представили на автосалоне в Шанхае. Теперь новинка уже предлагается в дилерских центрах марки по цене от 33 900 юаней (3 168 000 рублей).

В дальнейшем Volkswagen Teramont X поступит в продажу в других странах, но когда именно его начнут поставлять за пределы КНР неизвестно.



Volkswagen Teramont X в отличие от обычного Teramont отличается более динамичным силуэтом, оптикой, бамперами и задними фонарями.

Колесная база у кросс-купе такая же, как и у обычного кроссовера, а вот общая длина кузова Teramont X на 134 мм меньше, чем у Teramont.



Под капотом молодежного кроссовера устанавливается V-образный шестицилиндровый 2,5-литровый ДВС мощностью 299 л.с.

Предлагается еще 2,0-литровый TSI мощностью 186 или 220 л.с. Трансмиссия для Volkswagen Teramont X предусмотрена только роботизированная с системой полного привода.

Для купеобразного кроссовера доступна цифровая панель приборов, кожаный салон, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора.