Новый премиальный кроссовер Chery Exeed заметили в Москве

Кроссовер от китайской марки был замечен на одной из парковок в Москве.

Сфотографировать автомобиль удалось журналистам «Известий», которые сообщают, что замеченный в Москве экземпляр был ввезен в страну для презентации дилерам.

Новый премиальный кроссовер Chery Exeed был представлен в этом году и приедет в Россию. Предварительными сроками старта продаж называют 2020 год.

Компании еще потребуется провести все сертификационные испытания новинки в России. Между тем, премиум-кроссовер уже предлагается на китайском рынке.