Кроссовер от китайской марки был замечен на одной из парковок в Москве.
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed заметили в Москве
31.05.2019 15:22
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Сфотографировать автомобиль удалось журналистам «Известий», которые сообщают, что замеченный в Москве экземпляр был ввезен в страну для презентации дилерам.
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed был представлен в этом году и приедет в Россию. Предварительными сроками старта продаж называют 2020 год.
Компании еще потребуется провести все сертификационные испытания новинки в России. Между тем, премиум-кроссовер уже предлагается на китайском рынке.
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