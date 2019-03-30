Chery активно готовится к старту продаж нового премиального кроссовера Exeed TX. Так, в начале месяца первая партия новинка добралась до дилеров в качестве выставочных образцов, а недавно компания озвучила предварительную стоимость кроссовера, который будет предлагаться в обычной модификации и удлиненном варианте Exeed TXL.
Премиальный кроссовер Chery Exeed TX оценен в 1,25 млн рублей
30.03.2019 23:28
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Базовая стоимость модели в обычном исполнении получит ценник 130 тысяч юаней или 1,25 млн рублей. Самая дорогая версия Exeed TXL обойдется покупателям уже в 180 тысяч юаней или 1,73 млн рублей.
Официально о старте продаж объявлено не было, но это должно произойти в ближайшее время. В основе Exeed TX лежит тележка М3Х.
Модель на рынке Китая будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с.
Не исключено, что в дальнейшем будет предложена гибридная версия Exeed TX с 156-сильным ДВС и 116-сильным электромотором.
Полноприводная система для кроссовера не доступна, а вот список оборудования будет достаточно богатым.
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