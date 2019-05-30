Jaguar объявил цены на обновленный седан Jaguar XE для рынка РФ

Российское подразделение компании Jaguar сообщило о начале приема заказов на обновленную версию седана Jaguar XE.

Первые партии рестайлинговых автомобилей приедут в Россию осенью. Пока же предлагается заказать автомобиль по цене от 2 844 000 рублей за базовую комплектацию, а в 3 406 000 рублей оценили топовый вариант.

Для покупки доступны комплектации S и SE, а также варианты R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE. Напомним, что обновленный седан был представлен в конце зимы.

Он получил изменения во внешности, благодаря чему машина получила более агрессивный вид. Список оборудования пополнился новыми опциями и системами.

Для российского рынка новый Jaguar XE будет доступен с двухлитровыми моторами мощностью 249 или 300 л.с. Среди трансмиссии будет восьмискоростной автомат.

Среди дизельных двигателей предложат 180-сильный агрегат. Система привода будет доступна на заднюю или обе оси.