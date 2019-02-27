Jaguar представил обновленный седан XE

Теперь седан имеет обновлённую внешность, за счет которой стал выглядеть агрессивнее, но при этом в его моторной гамме стало меньше двигателей.

Компания Jaguar представила обновленный седан Jaguar XE 2020 с новым передний и задним бампером, а также светодиодной оптикой.

В салоне седана стал доступен 12,3-дюймовый дисплей и новый руль, как у электрокара Jaguar I-Pace, а также был установлен обычный рычаг, который пришел на смену шайбе управления «автоматом».

В линейке двигателей теперь предлагается лишь три двигателя, среди которых дизельный мощностью 180 л.с., и бензиновые агрегаты с отдачей 250 или 300 л.с.

Двигатели будут работать только с 8-ступенчатой автоматической коробкой. К тому же простые базовые комплектации в компании также решили убрать и теперь в минимальной комплектации седан будет доступен с кожаной отделкой салона, колесными дисками размером 18 дюймов, а также камерой заднего вида и другое.

Стоимость обновленного седана теперь будет 33 900 фунтов, тогда как начальный ценник предшественника был 31 500 фунтов.