Для запуска BMW X7 была проведена модернизация производственной площадки.

Выпуск внедорожника BMW X7 на «Автоторе» стартует уже в июне, о чем сообщили журналисты «РИА Новости, ссылаясь на источник на предприятии.

В первом квартале этого года на заводе была проведения модернизация площадки, где осуществляется сборка автомобилей BMW.

Модернизация нужна была для увеличения объёмов выпуска таких авто. Теперь мощности завода рассчитаны на выпуск 28 тыс. автомобилей в год.

Между тем, BMW планирует строительство собственного завода в Калининградской области.