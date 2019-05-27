BMW построит в России новый автозавод с выходом к морю

По данным Wards Auto, компания BMW намерена подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), в рамках которого будет построен первый российский завод компании.

Место для строительства уже выбрано, и это особая экономическая зона в посёлке Храброво в Калининградской области.

Для компании это очень выгодная зона, так как на новое предприятие оборудование и комплектующие можно доставлять по морю, к тому же резиденты экономических зон в России получают финансовые льготы в течении первых шести лет работы.

Новый завод ежегодно будет выпускать около 35 тыс. новых автомобилей, примерно столько же ежегодно в России продается новых BMW.

Сейчас сборка BMW в России осуществляется на заводе «Автотор» в Калининградской области. На заводе выпускают весь модельный ряд кроссоверов и седаны 3, 5 и 7 Series. Приблизительно в новое предприятие инвестируют около 290 млн долларов.