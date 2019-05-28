Модель до этого предлагалась только в цвете Red Fusion, но теперь в компании сообщили о новом эксклюзивном цвете, который также стал доступен для заказа.

Кросс-купе Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет — коричневый Tenakuru. Стоит отметить, что оба цветовых решения разрабатывались эксклюзивно для нового купеобразного кроссовера, который создавался для российского рынка.

В дальнейшем кроссовер появится и на других рынках, в том числе и в Бразилии. В компании сообщили, что россияне уже заказали более 250 Renault Arkana.