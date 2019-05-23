Названа российская стоимость нового кроссовера Renault Arkana

Компания Renault 23 мая неожиданно открыла прием предварительных заказов на новый купеобразный кроссовер Arkana.

Дилеры компании в России начали прием заказов на лимитированную версию Renault Arkana Edition One, которая доступна в передне-и полноприводной модификациях.

Первая получила ценник 1 419 990 рублей, а вторая оценена в 1 499 990 рублей. Как сообщили в пресс-службе компании, серийная сборка нового кроссовера уже стартовала на московском предприятии.

Официальные продажи стартуют в июле, а ближе к старту продаж будут названы цены и комплектации обычных комплектаций.

В специальной версии Arkana будет доступен с турбированным 150-сильным двигателем TCe, пару которому составляет новое поколение вариатора CVT X-Tronic.

Для автомобиля предлагается три режима езды, среди которых Sport, Eco, MySense, причем каждый режим будет сопровождаться особыми настройками климат-контроля и подсветки салона.

К слову в салоне предлагается мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто.

В списке оснащенности предлагается еще подсветка Ambient light, ряд систем помощи водителю. В компании отметили, что кросс-купе создавали на модульной платформе нового поколения, где будет 55% новых компонентов в конструкции.

К тому же в автомобилях с такой основной есть новый рулевой механизм с электроусилителем, независимая многорычажная подвеска, которая доступна для полноприводных версиях.

В списке комплектаций Renault Arkana может числится до 6 подушек безопасности, система мониторинга слепых зон, контроля давление в шинах, круиз-контроль с ограничителем скорости и многое другое.

Новый Renault Arkana создавали с учетом эксплуатации в России, причем в компании надеются, что новинка сможет заработать максимальное количество баллов в краш-тесте ARCAP.