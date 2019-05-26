В Сети представлены рендеры конкурента Hyundai Creta от Tata

Ранее в компании заявили о расширении своей модельной линейки за счет новых кроссоверов.

Этот сегмент востребован на рынке и поэтому компания намерена запустить в продажу не только недавно представленный семиместный внедорожник, но и компактную модель из этого же сегмента, которая может составить конкуренцию кроссоверу Hyundai Creta.

Первые подробности о новинке ранее уже сообщались, а на основании данных независимые дизайнеры решили создать рендерные изображения, представив свое видение новинки.

Сейчас известно, что новый кроссовер имеет кодовое название Tata Motors. За основу новинки решили взять уже готовую, но модернизированную платформу собственной разработки.

Компактный автомобиль, скорее всего, будет доступен только на индийском рынке.

Его моторная гамма, как ожидается, будет представлена 1,2-литровым 120-сильным двигателем и полуторалитровым дизелем. Не исключено, что появится у Blackbird и полностью электрическая версия.