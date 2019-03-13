Семиместный кроссовер Tata Buzzard выйдет на рынок Европы

Индийская компания намерена завоевывать европейский рынок и в рамках прошедшего мотор-шоу в Женеве она показала несколько своих новинок.

В их числе был концепт компактного кроссовера H2X, а также семиместная версия модели Tata Buzzard.

Последний в пятиместном исполнении был представлен еще в прошлом году и тогда стало известно, что в его основе лежит платформа Land Rover.

Этот кроссовер появится на европейском рынке под названием Tata Buzzard, а вот его семиместная модификация выйдет как Buzzard Sport.

Кроссовер получил длину 4 661 мм, а расстояние между осями будет 2 741 мм. Моторная гамма новинки будет представлена двухлитровым 170-сильный двигателем, в паре с которым будет работать механическая трансмиссия.

В дальнейшем предложат и автоматическую коробку передач. Системы полного привода в модели не будет. Серийная сборка Tata Buzzard Sport должна стартовать в конце этого года.