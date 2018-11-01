Tata представила новый кроссовер Harrier на платформе Land Rover

Индийская компания рассекретила свой новый флагманский кроссовер, который создавался с использованием платформы от Land Rover.

Новинка появится на индийском рынке в начале 2019 года, а позднее модель выйдет и на другие рынки. Модель получила название Harrier, а ее предвестник был представлен в начале этого года в качестве концепта H5X.

Сегодня Tata сообщила, что отправляет новый кроссовер в серийное производство отмечает, что Harrier становится первым автомобилем компании, созданном на платформе Land Rover, а точнее упрощенной основе, которая используется в D8 Discovery Sport.

В моторной гамме на старте продаж будет доступен дизельный 2,0-литровый двигатель, мощность которого, работая в паре с шестискоростной механикой, составит 140 лошадиных сил.

Для Индии новинка уже доступна по предзаказу. Ее стоимость составляет 1,5-1,6 млн рупий или 1,35-1,43 млн рублей.