Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.

Новинка уже начала оправдывать ожидания компании, а в первой партии было 100 экземпляров кроссоверов. Вторая партия уже отправлена дилерам и также состоит из 100 автомобилей.