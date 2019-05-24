Накануне французская компания в России открыла прием предзаказов на специальную версию нового кросс-купе Renault Arkana.
Первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа
24.05.2019 14:58
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Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Новинка уже начала оправдывать ожидания компании, а в первой партии было 100 экземпляров кроссоверов. Вторая партия уже отправлена дилерам и также состоит из 100 автомобилей.
Уровень локализации кроссовера Renault Arkana повысят до 70%
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