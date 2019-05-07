Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Уже в начале лета этого года состоится официальное открытие нового завода Haval в Тульской области.

Уже известно, что там стартует серийное производство трех кроссоверов, среди которых две абсолютные новинки, а это F7 и F7x, а также внедорожник Н9.

Но как оказалось, выпуск компактного кроссовера Haval H2 также могут наладить в России, но произойдет это по предварительным данным в следующем году.

Этот кроссовер может составить конкуренцию Hyundai Creta. Отдельно стоит отметить, что бестселлер марки — Haval H6 может не встать на конвейер завода в Тульской области, так как ставку к компании делают именно на новый молодежный кроссовер F7 и его купеобразную версию F7x.