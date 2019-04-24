Китайская компания в России получила ОТТС на кроссовер Haval F7, сборка которого будет осуществляться на предприятии в Тульской области.

Ранее уже сообщалось, что новинку в тестовом режиме уже собирают на новом предприятии, а теперь «тульский» кроссовер Haval F7 сертифицирован в России, что означает его скорый старт продаж на рынке.

Благодаря документу стали известны подробности о техническом оснащении автомобиля. Напомним, что предвестником молодежного кроссовера стал концепт HB-02, представленный почти три года назад. Концепт Haval F7 был представлен в прошлом году на автосалоне в Москве.

Его габариты составляют: 4620/1846/1690 мм, колесная база – 2 725 мм. Согласно ОТТС Haval F7 на российском рынке будет доступен с полуторалитровым двигателем мощностью 150 л.с. и двухлитровым турбированным двигателем с отдачей 190 л.с.

Среди трансмиссий предложат семискоростную коробку с двойным сцеплением, которая будет передавать крутящий момент как на переднюю, так и на обе оси.

Для модели в более дорогих комплектациях предложат стойки McPherson спереди и двухрычажную подвеску сзади. В списке оснащенности будет система Эра Глонасс, кондиционер, подогрев передних сидений, электростеклоподъёмники, а опционально предложат систему кругового обзора, экстренного торможения, подогрев задних сидений, вентиляцию передних сидений и другое.