Внедорожник Tesla Model Y представлен на рендерах в Сети

Новый кроссовер Tesla Model Y уже представлен официально и доступен для заказа, в том числе и в России.

Новинка представляет собой городской электрический кроссовер, который никак не предназначен для бездорожья.

Но недавно независимые дизайнеры решили представить, как бы выглядел электрокар, созданный для бездорожья.

О возможности выпуска такого автомобиля в компании никогда не заявляли, поэтому такой проект так и будет существовать только на изображениях.

Внедорожник Tesla Model Y, как говорят авторы рендеров, смог бы составить конкуренцию, например, Mazda CX-30 и Toyota RAV4 Adventure.