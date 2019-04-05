Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России

На территории РФ начали принимать заказы на новый кроссовер американской марки. В России прием заказов осуществляет Moscow Tesla Club и «Связной», которые уже объявили и цены на новинку.

Россиянам для заказа предлагают три версии кроссовера, а среди них Long range с заднеприводной системой, комплектация с полным приводом и Performance.

Стоимость последней составляет 6,2 млн рублей, тогда как заднеприводная моделей оценена от 4,8 млн рублей, а полноприводный вариант получил ценник 5,2 млн рублей.

Для заказа клиенту предлагают внести предоплату в размере 150 тысяч рублей, тогда как первые экземпляры приедут только в 2020 году, причем тогда привезут только более дорогие версии, тогда как поставки базовой комплектации запланированы только на 2021 год.