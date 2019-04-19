ЗАЗ продает полуразобранный спортивный ЗАЗ Ланос 2004 года

Так, недавно сообщалось о продаже автомобилей после краш-тестов, а теперь появилось объявление о продаже другой машины из склада.

ЗАЗ продает полуразобранный спортивный Ланос 2004 года выпуска. Комплектующие к выставленному на продажу образцу предлагаются, но реализовать его хотят именно в разобранном виде.

В объявлении указано, что этот автомобиль выпускали ранее для участия в спортивных соревнованиях, при этом регистрационные документы на машину отсутствуют. Пробег образца составляет 17 тыс. километров.

Фото: autocentre.ua.